«العليا للانتخابات»: إشراف مروة هشام بركات «قانوني»

قال عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار عادل الشوربجي، إنه لا يوجد خطأ قانوني أو مطعن في إشراف نجلة النائب العام السابق، المستشارة مروة هشام بركات على إحدى اللجان الانتخابية.

وأضاف أن نجلة «النائب العام» جرى إنهاء ندبها من الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات في توزيع داخلي وتوزيعها للإشراف على أحد اللجان الانتخابية.

كانت مصادر قضائية، قد أشارت إلى أن وجود نجلة النائب العام المستشار هشام بركات، عضوًا في الأمانه العامه يتعارض مع إشرافها على إحدى اللجان وهو ما نفاه عضو اللجنة المستشارعادل الشوربجي، لإنهاء ندب نجلة النائب العام وتوزيعها للإشراف على لجنة انتخابية.