فوائد الخروب أهمها تقليل مشاكل الهضم والحماية من الأنيميا

الخروب أحد النباتات التى يفضل كثير من الأشخاص تناوله كمشروب بارد لتمتعه بمذاق جيد محبب لدى الكبار والصغار، كما أن هناك فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الخروب. فوائد الخروب الأطفال

>وعن فوائد الخروب، قال الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج النحافة، يساهم تناول الأطفال مشروب الخروب فى إمداد الجسم بعنصر الحديد المفيد لتكوين وبناء جسم الطفل بصورة سليمة، وكذلك يفيد تناول الخروب فى تقليل فرص إصابة الطفل بأنيميا نقص الحديد. فوائد الخروب لمشاكل الهضم والمعدة

>واستكمل د. طايع قائلا: "يحتوى الخروب على مواد قلوية تساهم فى تقليل تعرض الشخص لمشاكل الهضم مثل الحموضة وارتجاع المرىء نظرًا لاحتواء الخروب على مواد قلوية تعادل نسبة الحمض الموجود بالمعدة بالتالى يمنع حدوث الحموضة". فوائد الخروب للحامل

>وتابع د. طايع قائلا: "يفيد تناول المرأة الحامل مشروب الخروب على إمدادها بقدر جيد من الحديد الذى تحتاجه الحامل فترة الحمل نظرًا لأن عنصر الحديد أحد العناصر الضرورية لبناء وتكوين الجنين". نصائح لتناول الخروب

>لذلك ينصح د. طايع بضرورة الاهتمام بتناول مشروب الخروب للحصول على فوائده الصحية العديدة للحماية من الأنيميا وإمداد الطفل والنساء الحوامل بعنصر الحديد وكذلك تقليل مشاكل المعدة.

شبكةعيونالإخبارية

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