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صور| محافظ قنا يشهد تكريم المتحررين من الأمية

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صور| محافظ قنا يشهد تكريم المتحررين من الأمية صور| محافظ قنا يشهد تكريم المتحررين من الأمية

محافظ قنا – اللواء عبد الحميد الهجان

شهد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان؛ حفل تكريم المتحررين من الأمية والجهات الشريكة تحت شعار “معا نستطيع .. قنا بلا أمية ” بقاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار والأستاذ الحسيني عبد الفتاح رئيس جهاز تعليم الكبار في قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومجموعة كبيرة من طلبة وطالبات الجامعة.

وأشار محافظ «قنا» أن تكريم المتحررين من الأمية والجهات الشريكة والمهتمة بقضايا محو الأمية وتعليم الكبار والمشرفين والمعلمين يأتي تقديرًا لجهدهم الكبير والرائع في هذا المجال ودافعًا لمن يريد أن تمحي أميته وخطوة على الطريق الصحيح في سبيل وضع الحل الجزري لمشكلة الأمية.

وأكد أن هدفنا في القضاء على الأمية لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة من كل الأطراف المعنية وضرورة توحيد الجهود ومحاصرة وتجفيف منابع الأمية للحد من التسرب من التعليم والاهتمام بالتعليم الجيد خاصة من المرحلة الابتدائية وعمل دورات تنشيطية لمن سبق محو أميتهم بالفعل سابقًا حيث إن محو الأمية يساهم في تحقيق العدل الاجتماعي وكل الآمال والأهداف الوطنية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هناك تنسيق دائم بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي والهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة في مجال محو أمية الغير متعلمين متوجهًا بالشكر لطلاب الجامعة على مجهودهم الكبير في محو أمية أهالي محافظة قنا في إطار مبادرة “معا نستطيع … قنا بلا أمية”. حيث أكد أن الشباب هم مستقبل والقادرون على التغيير وأنهم على قدر هذا التحدي لتلك المشكلة الممتدة منذ عصور طويلة.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار على أهمية بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار والذي يهدف إلى محو أمية الغير متعلمين والمتسربين من التعليم في محافظة قنا من خلال طلاب الجامعة المتطوعين بالمشاركة باعتباره واجب وطني حيث تعد الأمية خطرًا يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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