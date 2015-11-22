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فيديو | بوتين ينعي ضحايا هجمات باريس بـ«كلب روسي»

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فيديو | بوتين ينعي ضحايا هجمات باريس بـ«كلب روسي» فيديو | بوتين ينعي ضحايا هجمات باريس بـ«كلب روسي»

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فرنسا كلباً، وذلك للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفرنسي بعد هجمات باريس الأسبوع الماضي والتي خلفت 130 قتيلاً وعشرات الجرحى، وكانت قوات النخبة في الشرطة الفرنسية خسرت الكلبة “دزيل”، خلال عملية “سان دوني”، أثناء ملاحقتها لمنفذي الهجمات الأربعاء 18 نوفمبر2015.

وبحسب قناة “موسكو لايف” الروسية، فإن الكلب مُنح له اسم “دوبرينيا نيكيتش”، وهو اسم فارس من العصور الوسطى، معروف في الحكايات الشعبية الروسية بالصلابة والشجاعة والقوة.

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وحسب ما جاء في رسالة وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، إلى نظيره الفرنسي بيرنار كازنوف، نشرها على الشبكات الاجتماعية، فإن روسيا ترسل الكلب “دوبرينيا نيكيتش” من أجل تعويض الكلبة “ديزل” التي قتلت بالنيران خلال عملية مهاجمة الإرهابيين، الذين كانوا محاصرين من طرف الشرطة الفرنسية داخل شقة في ضاحية “سان دوني”، شمال باريس.

 

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