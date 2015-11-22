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صور| محافظ المنيا يتفقد منفذ السلع الاستهلاكية

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صور| محافظ المنيا يتفقد منفذ السلع الاستهلاكية صور| محافظ المنيا يتفقد منفذ السلع الاستهلاكية

محافظ المنيا في جولته

تفقد محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، اليوم الأحد، منفذ السلع الاستهلاكية التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حيث بدأ المنفذ اليوم في طرح وجبات متكاملة ومتنوعة لعدد 4 أفراد بقيمة 30 جنيهًا، تتضمن بروتينات ونشويات وخضار وصلصة ومسلي وفاكهة، وذلك في إطار خطة وزارة والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وخاصة محدودة الدخل.

وقد شهد المنفذ إقبالا كبيرًا من المواطنين لشراء الوجبات، وأكد المحافظ على ضرورة وصول تلك الوجبات لمستحقيها بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار لرفع العبء عن المواطن، وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة السلع، وخاصة الخضار والفاكهة قبل بيعها.

وطالب المحافظ القائمين على المنفذ بضرورة إتباع النظام في توزيع الوجبات على المواطنين، لافتًا إلى ضرورة إلتزام المواطنين بالتعليمات المتبعة في التوزيع.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة الميدانية لأعمال البيع داخل المنفذ وتشديد الرقابة على الأسعار، ومواجهة جشع التجار بكل الأساليب لضمان وصول السلع إلى المستحقين.

 

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