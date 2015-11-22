محافظ قنا يشهد تكريم الحاصلين على شهادة محو الأمية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا حفل تكريم المتحررين من الأمية والجهات الشريكة تحت شعار " معا نستطيع - قنا بلا أمية " بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور أسامة فراج رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار و الحسيني عبد الفتاح رئيس جهاز تعليم الكبار بقنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومجموعة كبيرة من طلبة وطالبات الجامعة.

وأشار محافظ قنا أن تكريم المتحررين من الأمية والجهات الشريكة والمهتمة بقضايا محو الأمية وتعليم الكبار والمشرفين والمعلمين يأتي تقديرا لجهدهم الكبير والرائع في هذا المجال ودافعا لمن يريد أن تمحى أميته وخطوة علي الطريق الصحيح في سبيل وضع الحل الجزري لمشكلة الأمية .

وأكد أن هدفنا في القضاء علي الأمية لن يتحقق إلا بالمشاركة الفعالة من كل الأطراف المعنية وضرورة توحيد الجهود ومحاصرة وتجفيف منابع الأمية للحد من التسرب من التعليم والاهتمام بالتعليمالجيد خاصة من المرحلة الابتدائية وعمل دورات تنشيطية لمن سبق محو أميتهمبالفعل سابقاً حيث إن محو الأمية يساهم فى تحقيق العدل الاجتماعي وكل الآمال والأهداف الوطنية .

فبما أكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار على أهمية بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار والذي يهدف إلي محو أمية الغير متعلمين والمتسربين من التعليم في محافظة قنا من خلال طلاب الجامعة المتطوعين بالمشاركة باعتباره واجب وطني حيث تعد الأمية خطراً يهدد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .