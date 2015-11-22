بالصور.. الهندسة والآداب تتصدران انتخابات اللجان الطلابية بجامعة طنطا

تقاسمت كليتا الهندسة والآداب معظم مقاعد الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحاد طلاب جامعة طنطا.

جاء ذلك فى الانتخابات التصعيدية التى أجريت اليوم للأمين والأمين المساعد للجان الطلابية على مستوى الجامعة والتى تمت تحت إشراف لجنة مُشكلة من الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد زكى سامى منصور وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، بالإضافة إلى طالب وطالبة ممثلين عن طلاب كليات الجامعة.

أسفرت النتائج عن فوز الطلاب سندس محمد حسان من كلية الصيدلة أميناً للجنة الاجتماعية وأحمد صبحي عبد القادر من الآداب أميناً مساعداً، ومصطفى راجح عبد الرحيم من الهندسة أميناً للجنة الأسر وأحمد إبراهيم عطية من العلوم أميناً مساعداً، ومحمد كمال معيلي من كلية الهندسة أميناً للجنة الرياضية وأحمد رفعت عزت من العلوم أميناً مساعداً، وأحمد صفوت الشال من الهندسة أميناً للجنة الثقافية والإعلامية وحسام الدين محمد نجم من التجارة أميناً مساعداً.

وفاز بمنصب أمين اللجنة الفنية عبد العزيز محمد الفقي من الصيدلة ومحمد سمير البدري من الآداب أميناً مساعداً، وعبد الله محمد سمير من الآداب أميناً للجنة الجوالة والخدمة العامة وأحمد يحيى رجب من التربية الرياضية أميناً مساعداً، وأخيراً اللجنة العلمية فاز بمنصب الأمين عبد الله محمد عبادة من التجارة، وأحمد طلعت السياجي من التربية النوعية أميناً مساعداً.

هذا وقد قام الدكتور مدثر نائب رئيس الجامعة بتهنئة الطلاب الفائزين مثنياً على أجواء التنافس الشريف بين الطلاب التي سادت الانتخابات، وعدم الخروج عن القواعد المنظمة لها بما يبشر بوجود اتحاد طلاب إيجابي يعبر عن فكر طلاب الجامعة وتطلعاتهم ويعمل على تنمية مهاراتهم ويقدم خدمة متميزة لهم ... راجياً أن يكون ذلك خطوة على الطريق السليم لممارسة الديمقراطية.

من الجدير بالذكر أن انتخابات التصعيد لمنصبي الأمين والأمين المساعد لاتحاد طلاب الجامعة تجرى يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 من نوفمبر الجارى.



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