مصرع 8 من داعش بقصف لطيران الجيش العراقى بالأنبار

>لقى ثمانية من مسلحى تنظيم داعش الإرهاب على الأقل مصرعهم اليوم الأحد نتيجة قصف للطيران العراقى فى محافظة الأنبار غربى العراق.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن طيران الجيش العراقى قصف تجمعا لمسلحى التنظيم أسفر عن مقتل الإرهابيين الثمانية وتدمير شاحنة وصهريج مفخخين فى منطقة التأميم غربى الرمادى بقطاع عمليات الأنبار.

وأشارت إلى أن طيران الجيش دمر أيضا سيارة مزودة برشاش أحادى، مما أدى إلى مقتل مجموعة من الإرهابيين بداعش ترجلوا من السيارة فى منطقة الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 16 طلعة جوية استهدفت تنظيم داعش فى العراق خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بمدينة الرمادى بالأنبار وسنجار والموصل بنينوى وتكريت بصلاح الدين، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير مواقع قتالية وأسلحة وعتاد وآليات للتنظيم.