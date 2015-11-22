اتحاد المنتجين العرب يعلن عن حفل «شكرًا للسعودية» برعاية الناقور للاستثمار

أقام الاتحاد العام للمنتجين العرب، أمس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حفل «شكرًا للملكة العربية السعودية» تحت عنوان «مؤتمر الوفاء»، بأحد فنادق القاهرة.

قدمت الحفل الإعلامية ميار الببلاوي، والتي رحبت بالضيوف في بداية كلمتها والتي قالت بها:‘‘نحن نمر بوقت يتعرض له الوطن العربي لمحن وهجمات إرهابية غاشمة هدفها زعزعة استقراره وأمنه، وكما عودنا الاتحاد العام للمنتجين العرب أن يبقى دائما شعلة مضيئة من خلال مبادراته التي تخدم الامة ، فنحن اليوم نعلن عن مبادرة جديدة وهي الاحتفالية الخاصة بتكريم المملكة العربية السعودية، والتي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري’’.

ثم تحدث دكتور إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب وقال :‘‘نحن اليوم في مؤتمر الوفاء، الوفاء للدول العربية الشقيقة، التي وقفت بجانب مصر بعد ثورة 30 يونيو، والوفاء للدبلوماسية المصرية التي وصلت بمصر لتكون أحد أعضاء مجلس الأمن الغير دائمين، وذلك بدعم هؤلاء الدول الشقيقة وهم خمس دول، ونحن كاتحاد يضم 12 دولة عربية بداخله بدأنا بتكريم هؤلاء الدول بداية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دولة الكويت وذلك خلال الدورة الرابعة من مونديال القاهرة للاعمال الفنية والإعلام الشهر الماضي، وها نحن اليوم نستكمل هذا التكريم بالإعلان عن حفل شكرا للملكة العربية السعودية ، تدعيما لعلاقة المجتمع المدني المصري السعودي وذلك في مواجهة الحرب الاعلامية التي تخوضها مصر ، فحيوا معي الممكلة العربية السعودية، والتي ساندت مصر مؤخرًا بزيادة عدد السائحين والطائرات الموجهة إلى مصر، وذلك بعد حادث الطائرة الروسية في سيناء وتأكيد الملك السعودي على تنشيط السياحة المصرية’’.

وأضاف أبو ذكري : ‘‘أن الاتحاد يتوجه بالشكر لوزارة السياحة المصرية، والتي يمثلها معنا في المؤتمر محمود عبد الوهاب رئيس قطاع السياحة الداخلية وكذلك مجموعة الناقور العالمية للاستثمار الراعية للحفل ممثلة في الشيخ حسن الناقور، ومصطفى سلامة أمين عام الاتحاد على تنظيمه لهذا الحفل، والذي يهدف إلى أن نكون وطن واحد.. إعلام واحد من أجل نصرة مصر.

وقد وقع اختيار اتحاد المنتجين في هذه المبادرة على شريكًا استراتيجيًا لإقامة هذا الحفل وهو مجموعة الناقور للاستثمار، والتي تمتد استثمارتها على أرض المحروسة لتكتمل الصورة التي ارادتها القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية.

وقد تحدث بعد ذلك حسن الناقور، ممثلًا عن مجموعة الناقور العالمية للاستثمار، والذي قال: ‘‘أنا سعيد بتواجدي في مصر الشموخ، فهي كانت ولا تزال وستظل مصر الحضارة إلى الأبد، والعلاقات السعودية المصرية هي علاقات ممتدة إلى أبد الأبدين، ومجموعة الناقور سعيدة بالتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب في إقامة حفل «شكرا للسعودية» على أرض مصر.

ثم تحدث دكتور مصطفى سلامة، الأمين العام لاتحاد المنتجين العرب، والذي قال: ‘‘نحن نقول للملكة العربية السعودية شكرًا ، شكرًا للوقفة الكبيرة التي ساندت بها مصر فهي وقفة شعب مع شعب، هي مبادرة وطنية من حكومة وشعب مصر إلى المملكة العربية السعودية.

> واعلن مصطفى عن تفاصيل حفل شكرًا للسعودية، والذي من المقرر إقامته في منتصف ديسمبر المقبل بدار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر وسيتم تكريم مجموعة كبيرة من الفناين والإعلاميين السعوديين.

ثم تحدث محمود عبد الوهاب رئيس قطاع السياحة الداخلية بوزارة السياحة المصرية وقال: استكمالًا لمبادرة اتحاد المنتجين العرب بعد تكريم الإمارات والكويت والآن السعودية، والتي تمثل نسبة كبيرة من السياحة العربية إلى مصر، وما حدث بعد سقوط الطائرة الروسية واحجام بعض الدول من السفر إلى شرم الشيخ مثل روسيا وانجلترا، لذلك سوف يتم تعويض هذه الأعداد من السياحة الأجنبية بزيادة حركة السياحة العربية وخاصة من السعودية بعد موقف جلالة الملك بزيادة عدد الطائرات لشرم الشيخ.

يذكر أن على هامش مؤتمر الوفاء فقد قام الاتحاد العام للمنتجين العرب متمثلًا في رئيسه دكتور إبراهيم أبو ذكرى بتكريم مجموعة من الفنانين المصريين الذين شاركوا في فاعليات مهرجان القاهرة للتلفزيون والبث الفضائي هذا العام.