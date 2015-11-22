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ننشر صور وزير الداخلية أثناء إدلائه بصوته فى مدينة نصر

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ننشر صور وزير الداخلية أثناء إدلائه بصوته فى مدينة نصر ننشر صور وزير الداخلية أثناء إدلائه بصوته فى مدينة نصر
حصل اليوم السابع على صور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أثناء إدلاء بصوته فى مدينة نصر.

وكان وزير الداخلية وصل، منذ قليل، إلى لجنة مدرسة الشهيد رامى الجنجيهى بمدينة نصر، للإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا. يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا وروض الفرج وشبرا 34 مرشحا والمرج 34 مرشحًا وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا والسلام 30 مرشحًا والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال". ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

موضوعات متعلقة:

- وصول وزير الداخلية للإدلاء بصوته فى لجنة الشهيد رامى الجنجيهى بمدينة نصر
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