مدرب الزمالك - في الجول يكشف كيف دخل حسن شحاتة الترشيحات

التعاقد مع حسن شحاتة ليكون مدربا للزمالك، فكرة تم اقتراحها على مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض. لسبب واحد.

وأعلن جوزفالدو فيريرا عن رحيله من الزمالك بعدما تأخر النادي في الرد عليه، بشأن طلبه في الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكشف رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات إذاعية عن أن حسن شحاتة وحلمي طولان وطارق يحيى مرشحون لتدريب الفريق. ( اقرأ التصريحات )

وعلم FilGoal.com أن الاقتراح جاء من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك، على مرتضى منصور.

وسبب الاقتراح هو أن الزمالك لن يكون قادرا على توفير الراتب الشهري للمدرب الأجنبي الجديد، ولذلك من الأفضل أن يستعين النادي بمدرب مصري.

وكان الاسم المرشح حسن شحاتة، المدير الفني الفائز بثلاثة كؤوس أمم إفريقيا مع منتخب مصر.

ودعم الرجل اقتراحه بأن الزمالك يعاني من أزمة مادية، كانت حجة جوزفالدو فيريرا أساسا في الرحيل، وبالتالي هذا قد يتكرر مع المدرب الأجنبي الجديد.

وأكد مرتضى أنه سيناقش الاقتراح بعد نهاية الانتخابات البرلمانية.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك يوم الثلاثاء أو الأربعاء، من أجل مناقشة ملف المدرب الجديد.

ويريد النادي الأبيض اتخاذ قرار سريع، من أجل منح المدرب الجديد فرصة للتعرف على لاعبي الفريق قبل عودة الدوري.