مدرب الزمالك – مرتضى منصور يوضح لـ في الجول: لماذا لم نحاول التعاقد مع ميدو

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك لـFilGoal.com عن السبب الذي دفعه لعدم وضع اسم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على طاولة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلفا لجوزفالدو فيريرا.

وأوضح مرتضى منصور لـFilGoal.com "ميدو مرتبط بعقد مع الإسماعيلي وعلي احترام ذلك تماما".

وأفصح "الزمالك عانى من مدير فني ترك فريقه في منتصف الموسم. لهذا لا يمكن الآن أن نفعل الأمر نفسه في ناد شقيق مثل الإسماعيلي".

وأضاف "ولا يمكن أيضا أن نحرض أحد أبناء الزمالك ميدو على ترك الفريق الذي يتولى مسؤولياته في منتصف الموسم".

فيريرا المدرب البرتغالي المحنك والفائز مع الزمالك بالدوري والكأس أبلغ النادي الأبيض بأنه اختار فسخ عقده وعدم العودة إلى مصر.

ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد لاستكمال مسيرة الفريق هذا الموسم، وقد صرح منصور بأن "المدرب المقبل سيكون أجنبيا".