أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الزمالك – مرتضى منصور يوضح لـ في الجول: لماذا لم نحاول التعاقد مع ميدو

Google+ Print
مدرب الزمالك – مرتضى منصور يوضح لـ في الجول: لماذا لم نحاول التعاقد مع ميدو مدرب الزمالك – مرتضى منصور يوضح لـ في الجول: لماذا لم نحاول التعاقد مع ميدو

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك لـFilGoal.com عن السبب الذي دفعه لعدم وضع اسم أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على طاولة المرشحين لتدريب الفريق الأبيض خلفا لجوزفالدو فيريرا.

وأوضح مرتضى منصور لـFilGoal.com "ميدو مرتبط بعقد مع الإسماعيلي وعلي احترام ذلك تماما".

وأفصح "الزمالك عانى من مدير فني ترك فريقه في منتصف الموسم. لهذا لا يمكن الآن أن نفعل الأمر نفسه في ناد شقيق مثل الإسماعيلي".

وأضاف "ولا يمكن أيضا أن نحرض أحد أبناء الزمالك ميدو على ترك الفريق الذي يتولى مسؤولياته في منتصف الموسم".

فيريرا المدرب البرتغالي المحنك والفائز مع الزمالك بالدوري والكأس أبلغ النادي الأبيض بأنه اختار فسخ عقده وعدم العودة إلى .

ويبحث الزمالك عن مدير فني جديد لاستكمال مسيرة الفريق هذا الموسم، وقد صرح منصور بأن "المدرب المقبل سيكون أجنبيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر