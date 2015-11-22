فيديو | متصلة زوجي بخيل و مبيصرفش عليا و لا على ولاده شاهد رد الشيخ مبروك عطيه

فى اتصال هاتفى لبرنامج الموعظه الحسنه الذى يقوم بتقديمه الشيخ مبروك عطيه قامت سيده بأسم ام احمد ب طلب الشيخ مبروك وارادت سؤاله عن شئ وقامت برواية قصتها مع زوجها الذى قالت بأنها متزوجه منه من حوالى 23 عام و لديها منه ثلاثة ابناء ولدان و بنت و ان هذا الزوج بخيل جدا و مبيصرفش عليها و دائما يقوم بضربهم جميعا و تعذيبهم و معاملتهم معامله ليست جيده ابدا وانه دائما يعتمد على اهلها فى انهم يقومون بأعطاء المال له ليصرف عليها وان والدها لا يريد خراب بيتها فكان يساعده دائما وعندما توفى والدها ازداد الوضع سوءا و ابنتها لم تكمل تعليمها وحاولت ان تزوجها حتى تهرب من ظلم ابيها لها و بالفعل قامت بالزواج وبعد الزواج شاهدت هى و اولادها فلوس كثيره قام زوجها بتركها فى البيت وسالها الشيخ مش هو الذى جهز البنت بفلوسه قالت “ايوه ولكن بعد ضغط من اهلى” وبطريقته الفكاهيه قال لها الشيخ مبروك “عندما شاهدتى الفلوس الكثيره مش شديتى شعرك وعملتى قرده قدامه ” و بعد اتمام الحكايه له قام الشيخ بالتعليق بطريقة غريبة جدا لها و قال لها ” انتى مش حلوه وهو مش حلو انتى بتهربى منه و ده شئ مرفوض فى الاسلام وهو مش بينفق على بيته وهذا ايضا شئ مرفوض فى الاسلام” وقال انتو الاتنين تعبانين وانتو الاثنين متخلفين وانتو الاثنين متعرفوش ربنا لا يوجد فى الاسلام زواج تحت ايقاف التنفيذ ..

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شبكةعيونالإخبارية

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