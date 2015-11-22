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خليجي يقبل 540 ألف درهم رشاوى

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خليجي يقبل 540 ألف درهم رشاوى خليجي يقبل 540 ألف درهم رشاوى

اتهمت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، موظفا خليجيا يعمل في ادارة مراكز الخدمات الخارجية في الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب، بقبول رشى بقيمة 540 الف درهم مقابل تمريره 349 طلب استخراج تأشيرة اقامة عائلية لأشخاص اجانب،  رغم علمه بان مهن الكفلاء بتلك التأشيرات لا تسمح لهم باستقدام افراد عائلاتهم، وعدم ارفاق عقود ايجار مصدقة.

وجاء في حيثيات القضية ان المتهم زور مستندات تأشيرة اقامة عائلية في النظام الالكتروني الخاص بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب  من خلال استخدام اسم المستخدم الخاص به، والدخول الى النظام وادخال بيانات مزورة لأصحاب الاقامات التي تم استصدارها بصورة مخالفة للقوانين والاشتراطات المعمول بها.

كما اتهمت النيابة في هذه القضية مدير علاقات عامة آسيويا بتهمة عرض رشوة على الموظف المتهم مقابل تمريره التأشيرات المذكورة.

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