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أسباب وطرق تشخيص الصداع عند الأطفال

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أسباب وطرق تشخيص الصداع عند الأطفال أسباب وطرق تشخيص الصداع عند الأطفال
الصداع وآلام الرأس عند الأطفال يعد من الأعراض المنتشرة فى فترات معينة من أعمارهم، وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى إصابة الطفل بالصداع.

أسباب الصداع عند الأطفال


>عن أهم الأسباب التى ترفع فرص تعرض الطفل للإصابة بالصداع، يقول أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، إن إصابة الأطفال بالصداع من الأمور الواردة وترجع لعد أسباب أهمها:
>- التعرض لصدمات الرأس والرقبة.
>- وجود مشاكل بالنظر والعيون لدى الطفل.
>- إصابة الطفل بأمراض الحلق والأنف والحنجرة.
>- أحيانا قد ترجع نوبات الصداع لبعض المشاكل النفسية التى يعانى منها الطفل.

تشخيص الصداع عند الأطفال


>يتم تشخيص أسباب الصداع عند الأطفال من خلال اتباع عدة وسائل تشخيصية محددة هم:

- كشف قاع عين للتأكد من سلامة النظر.
> - الكشف على الأذن والأنف والحنجرة للتأكد من عدم وجود التهابات بتلك الأعضاء.
> - الخطورة الأخيرة هى إجراء أشعة على المخ، والتى غالبًا لا يتم اللجوء لها إلا فى حالة التأكد من عدم وجود مشاكل بالعين والأنف والأذن والحنجرة، ومع استمرار شكوى الطفل لعدة أيام وتأثير الصداع على حالته السلوكية والنفسية وقدرته على النوم.

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