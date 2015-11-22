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يثبيت كاميرا في حمام الشقة ليتلصص على المستاجرات

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يثبيت كاميرا في حمام الشقة ليتلصص على المستاجرات يثبيت كاميرا في حمام الشقة ليتلصص على المستاجرات

 احالت النيابة العامة مؤجراً آسيويا في عقده الخامس من العمر، بتهمة تثبيت كاميرا في سقف حمام شقة يؤجر جزءا منها لآسيويتين، وايصالها بشاشة مثبتة في غرفته، للتلصص عليهما اثناء استخدامهما الحمام.

وجاء في امر الاحالة ان المتهم هتك بالإكراه عرض آسيوية استأجرت غرفة وحماما في شقته، بان وضع كاميرا مراقبة في سقف الحمام، وتمكن من تصويرها وهي عارية.

وقالت المجني عليها في التحقيقات انها تفاجأت بعد استخدامها غرفة الحمام بوجود ثقب في سقفه  وبداخله كاميرا تصوير ، وسارعت الى اخبار زميلتها التي تشاركها السكن في الغرفة ، واتصلتا بالشرطة التي حضرت الى المكان وعاينت الكاميرا المثبتة فوق حوض الاستحمام، واكتشفت بانها موصولة بشاشة موجودة في سقف الحمام الذي يستخدمه المتهم.

واوضحت الشرطة ان الشقة الكائنة في منطقة القصيص الاولى مكونة من 3 غرف مع حماماتها الخاصة، وهي مؤجرة بالباطن لأشخاص، عدا غرفة واحدة يقيم فيها المتهم وزوجته وابنهما الصغير، مضيفة انه بتتبع الجهاز الموصول بكاميرا المراقبة تبين انه جهاز تسجيل يحتوي على شاشة يستخدمها المتهم لاستراق النظر الى المستأجرتين وهما تستحمان

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