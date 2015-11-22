من يهدد هؤلاء النجوم لإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؟

زاد خلال هذه الفترة إغلاق عدد من النجوم حساباتهم الشخصية والرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو على الأقل التهديد بذلك، على خلفية ما يتعرضون له من شتائم وتجاوزات وإهانات في تعليقات أعداد من جمهورهم ومتابعيهم عبر تلك المواقع.

"سيدتي" ترصد في هذا التحقيق بعض النجوم الذين أغلقوا حساباتهم وتطرح تساؤلاً: متى يفكر الفنان في إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي؟

نجوم أغلقوا حساباتهم

قررت الفنانة مي كساب إغلاق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن واجهت تعليقات وشتائم وإهانات وصوراً مفبركة ومستفزة وخارجة عن الأدب واللياقة.

وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن إغلاق حسابها الرسمي (حصل ذلك لفترة محدودة) في «إنستغرام» بعد الهجوم عليها من المتابعين، وذلك بسبب ملابسها المثيرة في «الفيديو كليب» لأغنيتها التي صورتها في الولايات المتحدة بعنوان breathing you in.

كذلك قرر الإعلامي داوود الشريان إغلاق حسابه الرسمي على «تويتر» بسبب الوقت الطويل الذي يأخذه الموقع منه، مكتفياً بمقاله في جريدة «الحياة» كنوع من التواصل.

كما أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب إغلاق حسابها (حصل ذلك لفترة محدودة) على «انستغرام» بعد تلقيها تعليقات سلبية وانتقادات شديدة، وذلك بسبب نشرها صورة مع مدير أعمالها الذي تتردد شائعات عن ارتباطها به.

وأيضاً، قام والدا المطربة الصغيرة حلا الترك بإغلاق حسابها على «إنستغرام» كنتيجة للتعليقات السلبية والمهينة التي تلقتها من بعض المتابعين.

وأعلنت المطربة رويدا عطية عن إغلاق حسابها الشخصي على «الفيس بوك» والاكتفاء بصفحتها الرسمية على «الفيس بوك» وحسابها الرسمي على «تويتر» و«إنستغرام»، وذلك بسبب كثرة الرسائل التي تصلها وعدم قدرتها على الرد على الجميع.

وفي غضون السنوات الأخيرة، أعلن العديد من الفنانين عن إغلاق صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم: الممثل فايز المالكي الذي أعلن عن إغلاق حسابه على «تويتر» بسبب ما شهدته صفحته في ذلك الوقت من تطاول على بعض علماء الدين، رافضاً هذا الأمر نهائياً، ولكنه عاد لحسابه بعدها مرة أخرى.

وأغلق الممثل شريف منير حسابه الشخصي الرسمي على «فيس بوك» نهائياً نتيجة استغلال بعض الصفحات المزيفة اسمه في النصب والاحتيال على الناس، فيما تعرض مؤخراً حسابه للاختراق خلال أدائه فريضة الحج هذا العام، وتم تدوين تصريحات كاذبة منسوبة إليه فيما يتعلق بحادث تدافع الحجاج في منى.

فيما قرر الممثل ناصر القصبي إغلاق حسابه على «تويتر» كموقف شخصي منه ضد ما رآه في ذلك الوقت من سهولة انتحال الشخصيات وتزوير العديد من الصفحات باسمه والتي لا تمت له بأي صلة، ولكنه تراجع عن ذلك لاحقاً. وللسبب نفسه، أعلن المخرج خالد يوسف عن إغلاق حسابه الخاص على «تويتر» بسبب المزورين الذين ينتحلون شخصيته.

وهددت الممثلة شيماء سبت بإغلاق حسابها الخاص على «تويتر» على خلفية تعرضها لأسئلة محرجة من قبل بعض متابعيها على صفحتها.

وكموقف ضد مواقع التواصل بالأساس، اتخذ الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر قراره بإغلاق حسابه الشخصي على «الفيس بوك» وكافة وسائل التواصل، حيث يرى أن «الفيس بوك» أصبح يفتقد للغرض الأساسي منه وهو التواصل الاجتماعي بين الناس، وأنه أصبح يؤدي إلى التفكك الاجتماعي.

وأغلقت المطربة أمينة حسابها الرسمي على موقع «انستغرام» بسبب تلقيها تعليقات غير لائقة من بعض متابعيها.

وعلى خلفية بعض المشاكل، أغلق عماد متعب اللاعب المصري حسابه الرسمي على «انستغرام» نهائياً، خاصة مع وجود عدد من الحسابات المزيفة على «إنستغرام» باسم اللاعب، والتي أوقعته في بعض الأزمات.

الفنانون يكشفون أسباب إغلاق صفحاتهم

صرح الممثل ماجد المصري لـ«سيدتي»: «للأسف الشديد، وسائل التواصل أصبح بها كمّ كبير من التجاوزات والشتائم، وقلة الأدب، وأشياء عديدة سيئة وسلبية للغاية، لذلك ليس لدي حسابات على مواقع التواصل كما ذكرت بسبب «قلة الأدب»، ولا أعرف وسيلة محترمة أتواصل بها مع الجمهور».

وأوضح الممثل غسان مسعود أنه أغلق حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكداً على أن أي صفحة أو حساب باسمه عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين وحتى الآن مزيفة ولا تمت إليه بصلة، وشدد على أن سبب ابتعاده وإغلاق حسابه على مواقع التواصل أن تلك الوسائل الحديثة فيها من «قلة الأدب» أكثر مما فيها من الأدب».

وقالت الممثلة عفاف شعيب لـ«سيدتي»: «أغلقت حسابي الشخصي على «فيس بوك» منذ أسبوعين تقريباً؛ لأن هناك عدداً كبيراً من المتطفلين يدخلون على صفحتي للإساءة، وعلى «المسنجر» الجميع يطلبون صداقتي، وعندما لا أرد على أحد يتهمني مباشرة بالغرور والتكبر. لدي أكثر من 500 طلب صداقة، إلا أنني أختار الأقارب والأصدقاء والمعارف فقط، والأغرب أن هناك بعض الأشخاص في وسائل التواصل يطلبون الزواج مني وبعضهم يرغب في مقابلتي شخصياً، وإذا لم أرد فإنهم يرسلون لي صوراً في منتهي الوقاحة».

فيما أوضح الممثل المنتج عبدالله العامر أن الشتائم والإهانات والتجاوزات عبر مواقع التواصل يمكن أن تدفعه لإغلاق حسابه الشخصي بشكل نهائي تماماً.

التجاوزات لن تدفع هؤلاء النجوم لإغلاق حساباتهم

أوضح الفنان فهد الحيان أنه من المهم أن يكون الفنان قريباً من جمهوره، ولفت إلى أنه أصبح لديه صداقات مع عدد من الفنانين عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل، وأنه لا يفكر في إغلاقها.

وقالت الفنانة والإعلامية صابرين بورشيد عن سلبيات التواصل الاجتماعي: «السلبيات تكمن في أن هذا العالم الوهمي مفتوح للجميع بمختلف الفئات العمرية والفكرية، فمن الطبيعي أن نجد المرضى النفسيين والمعقدين الذين يعلقون فشلهم على أعناق المشاهير من خلال السب والشتم والانتقاد اللاذع».

وذكر الممثل والإعلامي هشام الهويش: «بالنسبة للشتائم والتجاوزات عبر التواصل الاجتماعي فهي تختلف من وسيلة إلى أخرى، فالأشياء السلبية في «تويتر» مرتفعة، وفي «إنستغرام» أقل، وفي «سناب شات» منخفضة جداً».

وقال الإعلامي صالح الثبيتي: «لأنها مساحة تتسع للجميع فمن الطبيعي أن تجد بعض التجاوزات من بعض الأشخاص، وهذا وإن كان متوقعاً إلا أنه مؤسف جداً ويشعرني دائماً بالغبن».

واعتبر المخرج ضيف الحارثي أن التواصل الاجتماعي فتح قنوات مباشرة بين نجوم التلفزيون وصناع الدراما من جهة والجمهور من جهة أخرى كالمسرحيين على خط سواء. أما الشتائم فهي فرصة للفنان أن يعكس قيمة وصورة جميلة أن الفن يرتقي بالأخلاق ولا يرد على هذه التجاوزات.

يستحيل أن أكشف نفسي أمام العالم بهذه الصورة السطحية التي يتبعها كثيرون

ذكرت الإعلامية نادين البدير أن مواقع التواصل بالنسبة لها ليست سوى وسيلة خدمية يقدمها الشخص لأجهزة المخابرات والمباحث دون أن تتكلف عناء التحقيق معه. وتابعت: «من المستحيل أن أنضم لهذه الثقافة، كما يستحيل أن أكشف نفسي أمام العالم بهذه الصورة السطحية».

رافضو التعامل مع وسائل التواصل

رغم أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في التقريب بين الفنان وجمهوره، إلا أن هناك الكثير من الفنانين يرفضون عمل حسابات شخصية على تلك المواقع، ومن أشهر الفنانين الذين ليس لديهم حسابات شخصية في وسائل التواصل: محمد عبده، وإلهام شاهين، ومحمد منير. وقال الممثل والمنتج حسن عسيري لـ«سيدتي»: «ليس لدي حسابات على التواصل الاجتماعي، وأرى أن تواصلي مع الناس يكون من خلال المحتوى الذي أقدمه من أعمال فنية، وربما هناك صفحات كثيرة باسمي يؤسسها محبون أو مغرضون، ولكن لا توجد حسابات رسمية لي».

وأكد الممثل والمنتج نايف الراشد أنه ليس لديه أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام» و«سناب شات».

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