الخيانة تنهي علاقات أشهر نجوم هوليوود

تختلف الأسباب والحالات والظروف من شخص لآخر، وتبقى حقيقة أنّ معظم زيجات عالم المشاهير لا تدوم طويلاً دون تغيير. هذه الحقيقة قد لا تكون أسبابها شخصية أو متعلقة بالنجم نفسه، إنما تعود إلى أضواء الشهرة، التي تحرم المرء خصوصيّاته، وتجعل حياته الخاصّة ملكاً للجميع.

بعد البحث والتدقيق، تبيّن أنّ الخيانة احتلّت المرتبة الأولى في قائمة الأسباب، التي أنهت علاقات أغلب نجوم هوليوود. وهذه الحالات التي سنعرضها هي الأبرز والأشهر:

Eva Longoria و Tony Parker: بعد زواج استمرّ 3 سنوات، طلبت Longoria الطلاق، بعد أن ضبطت مئات الرسائل التي كان يبعثها Parker إلى سيدات وفتيات أخريات.

Maria Shriver و Arnold Schwarzenegger: أعلنا طلاقهما بعد زواج 25 عاماً، بسبب خيانة Arnold لـ Maria مع شابة قاصرة.

Ashton Kutcher و Demi Moor: انفصلا بعد 6 سنوات من الزواج، وبعد أن أقام Kutcher علاقة غير شرعية مع شابة تدعى Sara Leal.

Kristen Stewart و Robert Pattinson: انفصالهما شكّل خضة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي، خصوصاً بعد فضيحة خيانة Stewart لحبيبها مع المخرج Rupert Sanders.

Sienna Miller و Jude Law: تزوّجا في عام 2004، إلا أنهما أعلنا طلاقهما بعد 7 أشهر فقط، إذ اعترف Law لزوجته بأنه خانها مع مربية أطفاله، الذين أنجبهم أثناء زواجه الأول بـ Sadie Frost.

Mario Lopez و Ali Landry: تزوجا في أبريل 2004، وانفصلا بعد أسبوعين فقط، إثر خيانة Lopez زوجته.

Brad Pitt و Jennifer Aniston: بعد علاقة حبّ دامت 4 سنوات، انفصل الثنائي، ليرتبط Pitt بالنجمة Angelina Jolie، وهي زوجته وأمّ أولاده الحالية.

Sandra Bullock و Jesse James: تزوجا في عام 2005، ثمّ انفصلا في الـ2010، بسبب العلاقات الكثيرة وغير الشرعية التي أقامها James من دون علم Sandra.