بالصور.. غرفة عمليات القاهرة تستعين بـ"اليوم السابع" لمتابعة الانتخابات

تابعت غرفة عمليات محافظة القاهرة سير العملية الانتخابية بمختلف لجان الأحياء بالعاصمة موقع "اليوم السابع" من خلال شاشة عرض كبيرة، تعرض الأخبار العاجلة التى يعرضها الموقع، اتى شملت تغطية كاملة للحدث بمجموعة كبيرة من الأخبار المتعلقة بسير العملية الانتخابية.

وتضم غرفة عمليات محافظة القاهرة لمتابعة الانتخابات البرلمانية اللواء محمد البندارى، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء أركان حرب محمد النادى قائد قوات تأمين العاصمة، والعميد محمد طارق المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، والدكتور مجدى شريف رئيس غرفة المراقبة الميدانية بالمحافظة وعدد من المسئولين.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا، وروض الفرج، وشبرا 34 مرشحا، والمرج 34 مرشحًا، وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا، والسلام 30 مرشحًا، والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، حيث تتنافس بقطاع القاهرة، الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط، 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من الـ6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا، الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، تغرد "فى حب مصر" منفردة، وتحتاج لحصد مقاعدها الـ15 الحصول على 5% فقط من أصوات الناخبين وإلا أُعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر، 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبان"، و49 دائرة "3 نواب"، و18 دائرة "4 نواب"، إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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