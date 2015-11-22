أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

شاهد بالفيديو قناة العربية تسخر من الإنتخابات البرلمانية بتقرير مصور مهين جداً .. والحكومة المصرية ترد

Google+ Print
شاهد بالفيديو قناة العربية تسخر من الإنتخابات البرلمانية بتقرير مصور مهين جداً .. والحكومة المصرية ترد شاهد بالفيديو قناة العربية تسخر من الإنتخابات البرلمانية بتقرير مصور مهين جداً .. والحكومة المصرية ترد

في مساء الأمس وقبل بدء الإنتخابات البرلمانية 2015 المرحلة الثانية في جمهورية العربية، قامت الإعلامية نيكول تنوري من قناة العربية بالسخرية بشكل مهين للإنتخابات في مصر، حيث قامت بتقديم فيديوهات ساخرة مما يدور في مصر، والتقليل من شأن والمواطنين.

حيث إنتشر هذا المقطع الساخر بكل رهيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك والتوتير، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لدى المواطنين مما تحدثت به هذه الإعلامية، حيث أنها تقول أن الإنتخابات في مصر خالية ولا أحد يتوجه إلى صناجيق الإقتراع وأن ما نراه من حملات دعاية ما هي إلا رشاوي إنتخابية من أجل جذب الناس للتصويت.

وتقول أن البرلمان الحالي مينفعش من غير رقاصات، وأن الكثير من المواطنين لديهم الحجج الجاهزة عن تبرير عدم توجههم إلى الإنتخابات، فتقول أن أحدهم يقول أن باب المنزل مغلق ومعوش مفتاح يطلع، والتاني بيقول كلها 500 جنيه غرامة ندفعها وخلاص، وأن تهديد المواطنين بالغرامة لم يأتي بنتائج.

وكان الرد سريعاً من الحكومة المصرية التى استهجنت مثل هذا التصرف الغير محسوب واللا مسئول، حيث قال اللواء رفعت قمصان مستسار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ، أن ما قامت به المذيعة خطأ كبير وبعيد عن الصدق ولا يجب أن تقوم به مثل هذه القناة التى تعتبر قناة مهنية، وأن الإنتخابات في مصر قوية جداً وعليها إقبال ملحوظ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"