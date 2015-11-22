شاهد بالفيديو قناة العربية تسخر من الإنتخابات البرلمانية بتقرير مصور مهين جداً .. والحكومة المصرية ترد

في مساء الأمس وقبل بدء الإنتخابات البرلمانية 2015 المرحلة الثانية في جمهورية مصر العربية، قامت الإعلامية نيكول تنوري من قناة العربية الإخبارية بالسخرية بشكل مهين للإنتخابات في مصر، حيث قامت بتقديم فيديوهات ساخرة مما يدور في مصر، والتقليل من شأن الحكومة والمواطنين.

حيث إنتشر هذا المقطع الساخر بكل رهيب عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك والتوتير، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لدى المواطنين مما تحدثت به هذه الإعلامية، حيث أنها تقول أن الإنتخابات في مصر خالية ولا أحد يتوجه إلى صناجيق الإقتراع وأن ما نراه من حملات دعاية ما هي إلا رشاوي إنتخابية من أجل جذب الناس للتصويت.

وتقول أن البرلمان الحالي مينفعش من غير رقاصات، وأن الكثير من المواطنين لديهم الحجج الجاهزة عن تبرير عدم توجههم إلى الإنتخابات، فتقول أن أحدهم يقول أن باب المنزل مغلق ومعوش مفتاح يطلع، والتاني بيقول كلها 500 جنيه غرامة ندفعها وخلاص، وأن تهديد المواطنين بالغرامة لم يأتي بنتائج.

وكان الرد سريعاً من الحكومة المصرية التى استهجنت مثل هذا التصرف الغير محسوب واللا مسئول، حيث قال اللواء رفعت قمصان مستسار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات ، أن ما قامت به المذيعة خطأ كبير وبعيد عن الصدق ولا يجب أن تقوم به مثل هذه القناة التى تعتبر قناة مهنية، وأن الإنتخابات في مصر قوية جداً وعليها إقبال ملحوظ.

شبكةعيونالإخبارية

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