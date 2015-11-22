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هندي مقيم بالكويت يشبه السيسي لدرجة كبيرة يحظى بإهتمام الجالية المصرية.. شاهد صوره

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هندي مقيم بالكويت يشبه السيسي لدرجة كبيرة يحظى بإهتمام الجالية المصرية.. شاهد صوره هندي مقيم بالكويت يشبه السيسي لدرجة كبيرة يحظى بإهتمام الجالية المصرية.. شاهد صوره

في الكويت ، مواطن من أصل هندي يقيم هناك تعرض في الايام الاخيرة للمضايقة من طرف الجالية المصرية التي حرصت على إلتقاط صور معه ، بكونه يشبه و بشكل كبير رئيس جمهورية العربية الحالي السيد عبد الفتاح .

يدعى الهندي ” إيشور ” و لم يكن يعلم يوما بأنه يشبه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه لا يهتم بالتطورات الخارجية ” الاخبار ” ، يعمل إيشور بإحدى الشركات الكويتية ، وقد أصبح هدف كل مصري متواجد بالكويت من أجل إلتقاط سلفي معـه ..

تداول كل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك الصور له على هاشتاج #شبيه_السيسي … و قد تباينت التعليقات  بين الرواد ما بين ” سبحان الخالق الذي يخلق من الشبه اربعين ” و ” ما هو دا أخره السيسي هندي ” ” عندهم سيسي زينـا ” ” حظه وحش البعيد ” …

نجوم مصرية تابعت الهندي المقيم بالكويت و احضرت صور له لمعاينتهـا .

 

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