عاجل: نقل جثمان رئيسة وزراء بنجلاديش بعد إعدامها وسبب تنفيذ حكم الاعدام

نفذ صباح اليوم الأحد حكم الإعدام علي السيدة خالدة ضياء رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة وذلك بسجن دكا المركزي وقد تم نقل الجثمان لإنهاء إجراءات الدفن، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام عليها بسبب اتهامها بقضية فساد كبيرة وإهدار المال وخسائر بخزينة الدولة تقدر بملايين الدولارات وعقد منجم فحم لأحد الشركات الصينية.

هذا وقد اكد وزير العدل بأنه أيضا تم تنفيذ حكم الإعدام علي مستشار خالدة ضياء ويدعي صلاح الدين قويدر تشودري وعلي الرجل الثاني لأكبر حزب أسلامي ببنجلاديش إحسان محمد مجاهد وذلك بسبب ارتكابهم جرائم عام 1971 خلال حرب الاستقلال وذلك بعد رفض طلب العفو المقدم منهما وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في تمام الساعة الواحدة إلا ربع صباح اليوم.

حيث اعتبرت الحكومة تنفيذ حكم الإعدام في السابق ذكرهم تحقيق للعدالة ومحاكمة عادلة لكل من يقوم بالضرر بالصالح العام للبلاد وإهدار مالها ومواردها، وذلك ليعتبر كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بالدولة علي حساب ميوله وأهدافه.

شبكةعيونالإخبارية

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