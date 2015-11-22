أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

عاجل: نقل جثمان رئيسة وزراء بنجلاديش بعد إعدامها وسبب تنفيذ حكم الاعدام

Google+ Print
عاجل: نقل جثمان رئيسة وزراء بنجلاديش بعد إعدامها وسبب تنفيذ حكم الاعدام عاجل: نقل جثمان رئيسة وزراء بنجلاديش بعد إعدامها وسبب تنفيذ حكم الاعدام

نفذ صباح اليوم الأحد حكم الإعدام علي السيدة خالدة ضياء رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة وذلك بسجن دكا المركزي وقد تم نقل الجثمان لإنهاء إجراءات الدفن، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام عليها بسبب اتهامها بقضية فساد كبيرة وإهدار المال وخسائر بخزينة الدولة تقدر بملايين الدولارات وعقد منجم فحم  لأحد الشركات الصينية.

هذا وقد اكد وزير العدل بأنه أيضا تم تنفيذ حكم الإعدام علي مستشار خالدة ضياء ويدعي صلاح الدين قويدر تشودري وعلي الرجل الثاني لأكبر حزب أسلامي ببنجلاديش إحسان محمد مجاهد وذلك بسبب ارتكابهم جرائم عام 1971 خلال حرب الاستقلال وذلك بعد رفض طلب العفو المقدم منهما وقد تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم في تمام الساعة الواحدة إلا ربع صباح اليوم.

حيث اعتبرت تنفيذ حكم الإعدام في السابق ذكرهم تحقيق للعدالة ومحاكمة عادلة لكل من يقوم بالضرر بالصالح العام للبلاد وإهدار مالها ومواردها، وذلك ليعتبر كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بالدولة علي حساب ميوله وأهدافه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»