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صلاح دياب وأمين أباظة يدليان بصوتيهما بمدرسة الزمالك القومية بدائرة بولاق

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صلاح دياب وأمين أباظة يدليان بصوتيهما بمدرسة الزمالك القومية بدائرة بولاق صلاح دياب وأمين أباظة يدليان بصوتيهما بمدرسة الزمالك القومية بدائرة بولاق
أدلى رجل الأعمال صلاح دياب، بصوته فى المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بدائرة بولاق، كما أدلى أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق بصوته بنفس المدرسة.
>اليوم السابع -11 -2015

ورفض رجل الأعمال صلاح دياب، التعليق على مشاركته بالانتخابات أو عن القضية المتهم فيها، كما رفض أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، الحديث لوسائل الإعلام، مكتفيا بالقول أنه أصبح بعيدا عن العمل العام.. ولا يرغب فى الحديث.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.
>اليوم السابع -11 -2015
>وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

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