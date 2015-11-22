بالصور.. توافد متضررى سيول البحيرة على الجمعيات الزراعية لصرف التعويضات

بدأ منذ قليل توافد المئات من المزارعين المضارين من آثار السيول بالبحيرة على الجمعيات الزراعية، لصرف مبالغ التعويضات المقررة لهم، وشهدت الجمعيات ارتباكا واضحا بعد تأخر مندوبى الصرف بالإدارات الزراعية فى صرف شيكات التعويضات من البنوك وانتظار المزارعين بالساعات لحين وصول مندوبى الصرف.

وتوجهت منذ لحظات لجنة الصرف بمركز الرحمانية إلى الجمعية الزراعية بقرية صخر البحرية، والتى تعد من القرى الأكثر تضررا من السيول بمشاركة كامل غطاس رئيس مدينة الرحمانية ومحمد خميس نائب رئيس المدينة ورئيس الإدارة الزراعية بالرحمانية ومندوب من الشرطة، بالإضافة إلى مدير الجمعية الزراعية.

وصرفت اللجنة التعويضات، وفقا للكشوف المسجلة، وقال كامل غطاس رئيس مركز الرحمانية، إنه جارى صرف مبالغ التعويضات على الجمعيات الزراعية تباعا، والتى تم اعتمادها وتبلغ 531 ألفا و737 جنيها، مشيرا إلى انتظام عملية الصرف دون أى مشكلات.

وأضاف "غطاس"، فى تصريحات صحفية، أنه يتم صرف مبلغ الـ 2000 جنيه لفدان الخضروات و1000 جنيه كتعويض عن كل فدان قطن وبنجر، و1800 جنيه لفدان الخرشوف والبطاطس.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، أنه سيتم صرف مبلغ 38 مليون جنيه قيمة التعويضات عن الدفعة الأولى لمتضررى السيول من الجمعيات الزراعية المختلفة عن تلف 18 ألفا و919 فدانا من إجمالى 56 ألف فدان تم حصرها، مشيرا إلى صرف التعويضات اللازمة للمزارعين على 3 مراحل، على أن تكون المرحلة الثانية للأراضى الخاصة بالإصلاح الزراعى والمرحلة الثالثة خاصة بتظلمات المزارعين، وكذلك للمتخلفين من الدفعات، مشيرا إلى تشكيل لجنة موسعة لإقرار وتنفيذ آلية صرف التعويضات للمزارعين تضم محافظة البحيرة ومديرية الزراعة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

موضوعات متعلقة: