العجاتى: انتهينا من الخطة التشريعية ونبحث مع البابا تواضروس "ترميم الكنائس"

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة أنتهت من إعداد مشروع الخطة التشريعية الخاصة بها، على أن يتم مناقشتها مع رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها.

وأضاف العجاتى، فى صريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن مشروع الخطة ينقسم إلى عدة محاور، الأول منها بمشروعات القوانين التى أوجب الدستور صدورها فى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ومن بينها: مشروع قانون العدالة الانتقالية التى يوجد أكثر من تصور له وسيتم خلال الفترة المقبلة التوصل لصيغة نهائية بشأنه.

وتابع العجاتى أن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين التى يجب صدورها فى أول دور انعقاد للمجلس، لافتا إلى وجود لقاء مرتقب يجمعه مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمناقشة مشروع القانون.

وأشار العجاتى إلى أن المحور الثانى يتعلق بمشروعات القوانين التى سيتم إعدادها بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وردت فى خطاب تكليف الحكومة الحالية، ومن يينها: مشروعات قوانين حول العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان.

وحول مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، نوه العجاتى إلى أن هناك تصورا لهذه المشروعات التى لازالت فى مرحلة الإعداد، وأن التصور الحالى هو وضع ثلاثة مشاريع قوانين بتشكيل كل هيئة: الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم تتقدم الحكومة لهم بمشروعات القوانين المنظمة لعمل هذه الهيئات واختصاصاتها لأخذ رأيهم بشأنها قبل العرض على البرلمان.

وبالنسبة لمشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، قال العجاتى: إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى انتهت من صياغة مشروع القانون ذى الصلة والمقترح من الإعلامى حمدى الكنيسى، وأنه تم إرسال هذا المشروع لمجلس الوزراء.

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