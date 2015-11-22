بالصور.. بعض مندوبى المرشحين بالعاشر يوجهون الناخبين أمام اللجان الانتخابية

رصدت كاميرا اليوم السابع، قيام بعض مندوبى المرشحين بالعاشر من رمضان بتوجيه الناخبين بإعطائهم كروتا مكتوبا عليها أسماء المرشحين وأماكن اللجان وأرقامهم فى كشوف الناخبين، وقام الأمن بإبعادهم عن حرم اللجان الانتخابية مسافة 300 متر.

وتوجه المستشار محمد قمصان من حملة المرشح أشرف الدوكار، لقسم ثانى العاشر من رمضان، حيث تم ضبط مندوبين للمرشح محمد الزاهد مرشح حزب الوفد بوضع منضدة وعليها كمبيوتر لمعرفة اللجان ومقرات الانتخابات للناخبين وإعطائهم كروتا مكتوبا عليها اسم المرشح ورمزه الانتخابى والذى وجهه باللجوء لمستشار اللجنة الانتخابية بالمجاورة 48 بمدرسة عثمان بن عفان وقام الأمن بإبعادهم عن حرم اللجنة 300 متر، وجارى تحرير محضر فى المباحث، لأنه بعد 300 متر من اختصاص المباحث.

كما قام بعض الشباب التابعين للمرشح جمال عطوة بالجلوس على الرصيف على بعد مسافة 300 متر تقريبا ووضعوا كمبيوتر لمساعدة الناخبين على معرفة مقراتهم الانتخابية، فيما قامت قوات الأمن بإخراج أحد مندوبى المرشح محمد الزاهد من أمام مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة وأبعدوه من داخل أحد المكتبات والتى كان يستغلها، لتوجيه الناخبين.

وشهدت 45 لجنة انتخابية، فى العاشر، إقبالا متوسطا من السيدات والشباب وكبار السن منذ فتح باب التصويت الساعة التاسعة صباحا، يشرف عليها 45 قاضيا بمعدل قاض لكل لجنة، و12 لجنة عامة و33 لجنة فرعية بها 110 آلاف صوت ممن لهم حق التصويت، مقسمة إلى 20 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألفا و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 23 لجنة بإجمالى أصوات 65 ألفا و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.



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