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قداس ببيت لحم على شهداء فلسطين وضحايا الإرهاب فى فرنسا وروسيا ومصر وسوريا

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قداس ببيت لحم على شهداء فلسطين وضحايا الإرهاب فى فرنسا وروسيا ومصر وسوريا قداس ببيت لحم على شهداء فلسطين وضحايا الإرهاب فى فرنسا وروسيا ومصر وسوريا

أقيم اليوم الأحد، قداساً دينياً فى كنيسة المهد بمدينة بيت لحم من أجل إحلال السلام وأرواح شهداء فلسطين وجميع ضحايا الإرهاب الذين سقطوا فى فرنسا وروسيا ومصر وسوريا.

حضر القداس، رئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، والسفير الروسى فى فلسطين ألكسندر رودوكوف، وعدد من ممثلى المجلس التشريعى والمؤسسات الأمنية والرسمية والدينية والمجتمع المدنى.

فى تصريح خاص قالت بابون أن هذا القداس على ارواح شهداء فلسطين وضحايا العالم الذين طالهم الإرهاب، وفى رسالة لكل العالم أننا على الرغم من ألمنا نشعر بكل إنسان أينما وجد .

وأضافت رئيسة بلدية بيت لحم أن هذا القداس يأتى ضمن حملة التضامن مع شهدائنا وشهداء الإرهاب الذى بدأ ينتشر فى المنطقة العربية والعالم .

وأضافت اننا نقترب من اعياد الميلاد وقد فقد الناس معنى المحبة.. نرسل رسالة للإنسانية من ارض فلسطين ومن بيت لحم رغم استمرار سفك الدم والإرهاب الإسرائيلى الذى يعتدى على شعبنا الفلسطينى.

ومن جانبه، اكد المطران وليم الشوملى الذى ترأس القداس عمق العلاقة التى تربط الديانة المسيحية بالديانة الإسلامية.. وشدد على أن كل ما يحدث فى العالم لا يمت للديانات السماوية بصلة.. وأن الرحمة ليست ضعفاً والرحيم ليس ضعيفاً.

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مصر 365