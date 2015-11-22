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مقتل 22 شخصا فى هجمات بوسط وجنوب الصومال

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مقتل 22 شخصا فى هجمات بوسط وجنوب الصومال مقتل 22 شخصا فى هجمات بوسط وجنوب الصومال

>أعلن مسئولون وشهود عيان اليوم الأحد أن ما لايقل عن 22 شخصا ، بينهم مسلحون من جماعة الشباب المتشددة ، قتلوا فى هجمات منفصلة فى جنوب ووسط الصومال .

وقال شهود عيان وكبار شيوخ القبائل إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 13 أخرون فى اشتباكات بين الجنود من ولايتين اتحادتين يتمتعان بحكم ذاتى فى وسط الصومال .

ويخوض الجنود المسلحون من جونتلاند وجالمودوج قتالا للسيطرة على مدينة جالكايو ، الواقعة على الحدود بين الولايتين ، وتدير المدينة حاليا حكومتان متنافسان .

وقال مسؤول بالاستخبارات الصومالية فى وقت مبكر من اليوم إن ثمانية على الأقل من أفراد حركة الشباب قتلوا ، وأصيب خمسة أخرون فى هجوم جوى على معسكر للإرهابيين بجنوب الصومال .

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