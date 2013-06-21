«الغشاشون» يواصلون تسريب امتحانات الثانوية و«التعليم» تستعين بالأمن ضد مظاهرات «التلامذة»

الطلاب ينظمون وقفة أمام الوزارة لإقالة «غنيم» وتفعيل المشاركة السياسية فى المدارس

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد ودعاء عبدالوهاب وسلمى بدر ودعاء عادل تصوير : عدنان عماد منذ 16 دقيقة

سادت حالة من الارتياح بين طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، أمس، عقب انتهاء امتحان الجبر، الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط ولا يحمل أى تعقيدات، وأدى امتحان الجبر نحو 24 ألفاً و832 طالباً وطالبة، فى 1339 لجنة على مستوى الجمهورية، مؤكدين أن الامتحان كان سهلاً، فيما واصل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى تحديهم لوزارة التربية والتعليم، وتداولوا بعض أسئلة امتحان «الجبر» وإجاباته النموذجية عبر صفحات «غشاشون فدائيون، وعبيلو واديلو، والحارة المزنوقة» على موقعى التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«تويتر». وارتسمت البسمة على وجوه الطلاب فى معظم اللجان وقال عدد منهم إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، وإن الوقت كان كافياً للإجابة عن كل الأسئلة، وإن الامتحان جاء خالياً من أى تعقيدات، فيما اشتكى العديد من الطلاب من السؤال الأول فقرة (ب) والسؤال الثانى فقرة (ب).

وشهدت لجنة 12 فى مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، إقدام طالبة على تمزيق ورقة الإجابة، حيث تحرر محضر لها عن طريق الشئون القانونية، وهروب أخرى بورقة الأسئلة. ونظم العشرات من طلاب المدارس وقفة احتجاجية، أمس، أمام وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بتفعيل المشاركة السياسية فى المدارس، وإقالة الوزير.