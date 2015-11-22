حوار في الجول – حجازي يتحدث عن.. سر تألقه السريع مع الأهلي وموعد العودة لأوروبا

كيف تألق أحمد حجازي مع الأهلي بهذه السرعة؟ هل يحلم بالعودة إلى أوروبا من جديد؟ وما هي طموحاته مع القلعة الحمراء؟

حجازي المدافع الصلد للقلعة الحمراء تحدث مع الصحفيين داخل الأهلي عن بدايته الموفقة مع الشياطين، وأحلامه المستقبلية وسط جماهير تملأ جنبات استادات مصر.

وقال حجازي في الحوار الذي حضره FilGoal.com: "من الصعب أن يقيم اللاعب نفسه. لكني راض تماما عن المستوى الذي ظهرت به".

وأضاف "أتمنى الاستمرار على نفس المستوى في المرحلة المقبلة".

استهل حجازي مشواره مع الأهلي بالفوز على الزمالك في السوبر المصري، كان نجما من نجوم الفريق الأحمر في المباراة، وهذا ما ساعده على النجاح سريعا مع الشياطين.

عن ذلك أفصح حجازي "بالطبع أمر جيد جداً لي أن نبدأ الموسم ببطولة بل وبالفوز على الغريم التقليدي لنا. أول مباراة رسمية وأول بطولة في وقت واحد، بالطبع كنت فخورا للغاية بتلك اللحظة".

سر النجاح السريع

وصرح حجازي "قبل أن انضم للنادي الأهلي كنت أشارك مع المنتخبات سواء الشباب أو الفريق الوطني الأوليمبي والأول".

وأوضح "في كل تلك المنتخبات كان نجوم الأهلي متواجدون، من هنا أعرف طريقة لعب كل منهم واسلوبه في الملعب. لاعبو الأهلي ليسوا غرباء علي وأنا لهذا لم أكن غريبا على أوضاع الفريق".

ولعب حجازي سريعا مع الأهلي بجوار محمد نجيب في ظل إصابة رامي ربيعة، ومع جلوس سعد سمير على دكة البدلاء.

وعقب حجازي على ذلك "أود أن أوضح أمر هام جدا. يوجد في مركزي 3 لاعبين على أعلى مستوى والمنافسة بيننا قوية للغاية".

وأضاف "أرى المنافسة صحية جدا ومفيدة لأن اللاعبين اللي في مركزي لاعبين كبار ودوليين وهذا يفيدني كثيراً علي المستوي الشخصي ويفيد بالطبع الفريق".

خلافات؟

وجاءت انطلاقة حجازي القوية رغم أن تدريبه الأول شهد حادثا هدد مسيرته مبكرا جدا مع الشياطين الحمر.

لكن تلك الحادثة لم تؤثر على حجازي أو جمهور الأهلي في بناء علاقة ممتازة بعد ذلك، هكذا صرح مدافع الإسماعيلي السابق.

وصرح حجازي "بالنسبة لي أكدت مراراً وتكرار أنه لا توجد خلافات وكل ما حدث سوء تفاهم بيني وبين بعض من الجماهير وتم انهاء الامر في نفس اليوم والجميع تفهم وجهة نظري والحمد لله اعتقد ان العلاقة بني وبين جمهور الاهلي حالياً علي ما يرام".

وأفاد "الآن أنا موجود في ناد كبير، وطموحاتي تتناسب مع طموح المنظومة داخل الفريق وتتلخص في الفوز بالمباريات ومن ثم حصد الألقاب مع الأهلي وبذل أقصى مجهود لدي في إسعاد الجماهير الحمراء".

الاحتراف من جديد

لكن هل لازال أحمد حجازي يحلم بالعودة إلى أوروبا بعدما كان قريبا من تحقيق أحلامه بالتوقيع لفيورنتينا لولا تعرضه لعدد من الإصابات؟

أجاب حجازي "حالياً كل تركيزي مع النادي الأهلي ولا يهمني أي شئ غير تحقيق كل ما يحلم به جماهير القلعة الحمراء لصناعة تاريخ هنا. بعدها سأفكر في العودة للاحتراف من جديد".