أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب الزمالك - في الجول يكشف كيف دخل حسن شحاتة الترشيحات

Google+ Print
مدرب الزمالك - في الجول يكشف كيف دخل حسن شحاتة الترشيحات مدرب الزمالك - في الجول يكشف كيف دخل حسن شحاتة الترشيحات

التعاقد مع حسن شحاتة ليكون مدربا للزمالك، فكرة تم اقتراحها على مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض. لسبب واحد.

وأعلن جوزفالدو فيريرا عن رحيله من الزمالك بعدما تأخر النادي في الرد عليه، بشأن طلبه في الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وكشف رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات إذاعية عن أن حسن شحاتة وحلمي طولان وطارق يحيى مرشحون لتدريب الفريق. ( اقرأ التصريحات )

وعلم FilGoal.com أن الاقتراح جاء من أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك، على مرتضى منصور.

وسبب الاقتراح هو أن الزمالك لن يكون قادرا على توفير الراتب الشهري للمدرب الأجنبي الجديد، ولذلك من الأفضل أن يستعين النادي بمدرب مصري.

وكان الاسم المرشح حسن شحاتة، المدير الفني الفائز بثلاثة كؤوس أمم إفريقيا مع منتخب .

ودعم الرجل اقتراحه بأن الزمالك يعاني من أزمة مادية، كانت حجة جوزفالدو فيريرا أساسا في الرحيل، وبالتالي هذا قد يتكرر مع المدرب الأجنبي الجديد.

وأكد مرتضى أنه سيناقش الاقتراح بعد نهاية الانتخابات البرلمانية.

ويجتمع مجلس إدارة الزمالك يوم الثلاثاء أو الأربعاء، من أجل مناقشة ملف المدرب الجديد.

ويريد النادي الأبيض اتخاذ قرار سريع، من أجل منح المدرب الجديد فرصة للتعرف على لاعبي الفريق قبل عودة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر