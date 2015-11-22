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القلق النفسى يؤثر سلبا على التحصيل الدراسى للأطفال.. اعرف علاجه

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القلق النفسى يؤثر سلبا على التحصيل الدراسى للأطفال.. اعرف علاجه القلق النفسى يؤثر سلبا على التحصيل الدراسى للأطفال.. اعرف علاجه
القلق النفسى من الأمراض التى تؤثر سلبًا على العديد من الوظائف العضوية والعقلية للإنسان، ومن أهم الوظائف التى تتأثر بالقلق النفسى لدى الأطفال بشكل خاص، هى القدرة على التحصيل الدراسى.

تأثير القلق النفسى على التحصيل الدراسى


>عن تأثير القلق النفسى على مستوى التحصيل الدراسى للأطفال، يوضح طلعت حسن سالم، أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة، أن كلمات التشجيع والثناء هى مفتاح عقول الأطفال والمراهقين، وفى المقابل فكلمات السب والتحقير هى أقوى العوامل التى تدفعهم للفشل وتصيبهم بالتوتر والقلق النفسى.

فكلما حرصنا على أن نؤكد لأطفالنا أنهم أذكياء وأنهم قادرون على استيعاب المعلومات التى تقدم لهم ساهم ذلك فى اقتناعهم شخصيا بحقيقة هذا الأمر، فى حين أن نعت الأطفال بصفات الغباء والفشل يدفعهم مباشرة للإصابة بالقلق النفسى وضعف تركيزهم وتحصيلهم الدراسى وهو ما أثبتته العديد من الدراسات على مستوى العالم.

حماية الطفل من القلق النفسى يرفع معدل ذكائه


>يوضح طلعت الهدوء النفسى وتجنب تعرض الطفل للقلق النفسى، من الأمور التى من شأنها رفع معدل ذكائه وقدرته على التحصيل الدراسى، وهو ما يحدث من خلال إدراك مهارات الطفل العقلية والعمل على تشجيعها وعدم دفع الطفل للتعرض لنوبات القلق النفسى.

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