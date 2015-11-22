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استشارى جلدية يحذر: مواد فرد الشعر تسبب السرطان

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استشارى جلدية يحذر: مواد فرد الشعر تسبب السرطان استشارى جلدية يحذر: مواد فرد الشعر تسبب السرطان
الكرياتين والبروتين والكولاچين والبوتوكس كلها مسميات اشتهرت فى الفترات الأخيرة تحت بند فرد الشعر، والتى يحرص على استخدامها نسبة كبيرة الفتيات والسيدات.

ولكن هل هذه المواد تسهم فى الإصابة ببعض الأمراض؟

يجيب عن هذا السؤال الهام الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكداً أن هذه المركبات التى تسهم فى فرد السعر، سواء كانت الكرياتين والبروتين والكولاچين والبوتوكس تمثل مشكلة حقيقة على صحة الإنسان.

ويتابع، أن هذه المركبات تناولتها العديد من الدراسات التى أكدت أنها تسبب مشكلة حقيقة على صحة الشعر والجلد، لأنها تصنع من مادة الفورمالين السامة التى استخدمت قديما فى حفظ الجثث، وهذه المادة تزيد فرص إصابة الإنسان بالسرطان.

كما أضاف استشارى الجلدية، أن هذه المركبات تعرض الشعر للتساقط والجفاف، ولا يسلم الجلد من أضرارها فقد تعرضه للإصابة بالحساسية التى تظهر على هيئة التهابات شديدة وإحساس بالحرقان ورغبة فى الهرش.

وأخيرا ينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا بضرورة الابتعاد وتجنب هذه المواد الضارة، واستخدام الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون واللوز والخروع.

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مصر 365