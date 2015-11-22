بالصور..الوحدة المحلية لمدينة أسوان تواصل حملاتها لتنفيذ قرارات الإزالة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لليوم الثاني علي التوالي بتنفيذ حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وتنفيذ قرارات الإزالة وذلك بمناطق كسر الحجر وبركة الدماس والسيل أمام المستشفي الجامعي ، و أحياء الصداقة الجديدة والقديمة، بناءا علي توجيهات محافظ أسوان مصطفي يسرى.

وأكد محمد حساني القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسوان فى تصريحات له، علي استمرار حملات الإزالة والتي تشارك فيها قوات مديرية الأمن تحت إشراف محافظ أسوان ومدير الأمن بقيادة اللواء أحمد العجمي مساعد مدير أمن أسوان للأمن العام، بالإضافة إلي مشاركة رؤساء الأحياء والعاملين بها وبأقسام الصيانة والكهرباء والحملة الميكانيكية، بجانب مشاركة 10 عربات نقل كبيرة ومتوسطة و2 لودر كبير وسيارة للإطفاء، موضحاً بأن الحملة بدأت أمس واستهدفت تنفيذ 21 قرار إزالة تعديات علي أراضي وأملاك الدولة، بجانب إزالة 220 حالة إشغال طريق متنوعة بحدائق كورنيش النيل وطريق الغازات.

وتابع محمد حساني بأن الحملة استكملت أعمالها اليوم بإزالة 100 حالة إشغال طريق شاملة أكشاك وكافتيريات مخالفة منها، 2 كافتيريا و9 أكشاك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل وبركة الدماس ، بالإضافة إلى تنفيذ 100 قرار إزالة لتعديات علي أملاك الدولة بمناطق الصداقة القديمة والجديدة .

وأشار إلى أن الحملة مستمرة علي مدار الأسبوع الحالي بهدف إزالة جميع التعديات والمخالفات للقضاء بشكل تدريجي علي كافة الإشغالات والتعديات مع رفع كافة التراكمات والمخلفات وأيضاً القمامة بمختلف المناطق والشوارع والطرق الفرعية والداخلية ووسط الكتلة السكنية وعدم اقتصارها على الشوارع الرئيسية فقط من أجل تحقيق النظافة العامة لكافة الأحياء والمناطق السكنية علي مستوي المدينة.

وناشد حساني المخالفين و المتعدين بسرعة إزالة تلك التعديات بأنفسهم وخاصة في ظل الإخطار المسبق لهم بهذه المخالفات، حيث أنه يتم تطبيق القانون علي الجميع بدون أي استثناءات.



>