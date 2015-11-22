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بالصور.. تزايد إقبال السيدات على اللجان بالقليوبية والغربية

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بالصور.. تزايد إقبال السيدات على اللجان بالقليوبية والغربية بالصور.. تزايد إقبال السيدات على اللجان بالقليوبية والغربية
شهدت لجنة مدرسة الخرقانية الإعدادية بنات بدائرة القناطر الخيرية بالقليوبية، إقبالا كثيفا من السيدات
> كما شهدت اللجنة تواجدا أمنيا.

وعلقت إدارة اللجنة كشوف الناخبات على سور المدرسة من الخارج بالرقم المسلسل لتسهيل الأمر على السيدات فى الاستعلام على أسمائهن قبل دخول اللجنة.

وأكد إيهاب باهى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، أن مراقب الجمعية فى القليوبية رصد 2 من حالات الخرق للدعاية فى دائرتى بنها وشبرا الخيمة.

أضاف باهى فى تصريح، أن المخالفات ببنها كانت بمقر لجنة أبو عبيد بن الجراح الإعدادية بالمدينة عبارة عن دعاية انتخابية عن ملصقات لكل من المرشح حامد جبر مستقل، وعمرو محسن مستقل، وسعيد جبر المرصفى مستقل وقائمة حزب النور.

وفى دائرة مركز ثان شبرا الخيمة بمركز اقتراع مدرسة العبور الابتدائية المشتركة دعاية انتخابية عبارة عن بوسترات لصالح المرشح محمد إبراهيم المغربى.

وفى الغربية رصدت كاميرا "اليوم السابع"، إقبالا كثيفا من السيدات وكبار السن خاصة فى قرية سنباط .

ووفرت القوات المسلحة مجموعات من الجنود والصف والضباط للعمل على تسهيل وصول الناخبين للجنة، والتصويت بسهولة، وتوفير أماكن استراحات لهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365