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بالصور انتهاء تصوير فيلم “كدبة كل يوم”

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بالصور انتهاء تصوير فيلم “كدبة كل يوم” بالصور انتهاء تصوير فيلم “كدبة كل يوم”

انتهى المخرج خالد الحلفاوي أمس السبت من تصوير أخر مشاهد  فيلم “كدبة كل يوم”، بطولة عمرو يوسف، ودرة، ودينا الشربينى.

“كدبة كل يوم”  يشارك فى بطولته رضا ،  فاروق الفيشاوى ،بيومى فؤاد، طارق التلمسانى، سلوى عثمان، من تأليف هشام منصور وشريف الألفى،وهو إنتاج مشترك بين شركة “كلينك” لمحمد حفظى، وشركة “الماسة” لهشام عبد الخالق.

 الحلفاوى سبق وأخرج فيلم “زنقة الستات”، وفى ثانى تجاربه يتناول فى إطار رومانسى كوميدى ساخر مشاكل العلاقات الزوجية لمختلف الأجيال، ويطرح من خلاله سؤال، هل الزواج الناجح هو مجرد كذبة نكذبها على أنفسنا يوميًا؟ أم هل هو حقيقة؟ وكيف نصل إليه؟”.

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