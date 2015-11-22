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بريطانيا تنوي شراء «إف-35» وترفع ميزانية مكافحة الإرهاب

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بريطانيا تنوي شراء «إف-35» وترفع ميزانية مكافحة الإرهاب بريطانيا تنوي شراء «إف-35» وترفع ميزانية مكافحة الإرهاب

طائرة F-35 – ارشيفية

قال جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم زيادة عدد المقاتلات التي يمكن إطلاقها من حاملات الطائرات من طراز إف-35، وزيادة الإنفاق في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تقدم استراتيجية دفاعية جديدة لمدة خمس سنوات، الاثنين القادم، وخطة أكبر للميزانية الأربعاء المقبل.

وأوضح أوزبورن في مقابلة صحفية: “سنعزز قوة حاملات الطائرات في المملكة المتحدة، سنعمل على ضمان أنه عندما تكون حاملات الطائرات متوفرة فستكون هناك على متنها طائرات يمكنها الانطلاق منها بأعداد كبيرة”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف: “بحلول عام 2023 سيكون لدينا 24 من هذه الطائرات، وهي من بين أقوى الطائرات في العالم طراز إف-35 على ظهر حاملات الطائرات”.

ونفى أوزبورن أن التركيز العام على خفض الإنفاق العام قد يضر بسعي بريطانيا للحيلولة دون وقوع هجمات، مثل تلك التي تعرضت لها باريس هذا الشهر، وقال إن الإنفاق على الدفاعات ضد الإرهاب سيزيد بمقدار الثلث تقريبا.

وتابع: “سنضمن حماية بريطانيا على نحو ملائم من الخطر الإرهابي. ولأننا نتخذ قرارات صعبة في مجالات أخرى من ميزانيتنا فيمكننا زيادة معدات جيشنا ويمكننا زيادة ميزانيتنا لمكافحة الإرهاب بنسبة 30 في المائة”.

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