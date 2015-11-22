نبيل العربى ينعى سفير الصومال بالقاهرة بعد وفاته صباح اليوم

نعى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية بمزيد من الحزن السفير عبد الله حسن سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الذى وافته المنية صباح اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

ويعد السفير عبد الله حسن من أقدم السفراء العرب بالقاهرة وعميد سفراء الاتحاد الأفريقى بجمهورية مصر العربية.

وأشاد الأمين العام بالمواقف القومية والوطنية التى كان يتبناها الققيد دفاعاً عن قضايا الصومال والوطن العربى، وحرصه على تعزيز ودعم العلاقات الصومالية العربية.

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