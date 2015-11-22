بالصور.. قائد الجيش الثانى يتفقد مركز قيادة تأمين الانتخابات ببورسعيد

تفقد اللواء أركان حرب ناصر محمد العاصى قائد الجيش الثانى الميدانى مركز قيادة قطاع تأمين انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2015.

وجاءت الزيارة السريعة لمتابعة أعمال تأمين اللجان الانتخابية والاطئمان على حالة الضباط والجنود من قوات تأمين المدينة.

ويتنافس فى انتخابات اليوم 88 مرشحا فرديا على 4 مقاعد بـ 3 دوائر على أن يختار الناخبين بالدائرة الأولى العرب والشرق وبورفؤاد البالغ عددها 151 ألف و935 "مقعد" والدئرة الثانية الضواحى والجنوب والبالغ 95 ألف 547 ناخب "مقعد" والدائرة الثالثة الزهور والمناخ ويبلغ عدد الناخبين 222 ألف و726 ناخب "مقعدين " بإجمالى 470 ألف و208 ناخبا .

بينما يتنافس فى دائرة الاولى 30 مرشحا من بينهم 7 أحزاب وهم حماة الوطن ومصر بلدى ومصر الثورة وحزب المؤتمر وفى الدائرة الثانية ضواحى وجنوب يتنافس 17 مرشحا من بينهم 6 أحزاب حزب الوفد ووالسلام الديمقراطى حزب النور والمؤتمر والثورة المصرية.

كما يتنافس 41 مرشحا من بينهم 10 أحزاب الغد ومصر الحديثة وحماة وطن ومصر القومى والثورة المصرية ومصر الثورة والمؤتمر والحركة الوطنية والمصريين الاحرار .

ومن جهة أخرى يتبقى مقعد قائمة فى حب مصر والتى فازت به بالتزكية سعاد محمد المصرى وتنتظر هذه القائمة نسبة الـ 5% من أصوات الناخبين .

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ". وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ عدد الناخبين ببورسعيد 470 ألف و208 مواطنا يصوتون فى 213 لجنة فرعية بإشراف 98 مركزا انتخابيا بـ 3 دوائر لاختيار 4 نواب "فردى" من بين 90 متنافسا ونائب "قوائم".

ويخصص لدائرة الشرق"مقعد" ودائرة الضواحى"مقعد" ودائرة الزهور "مقعدين".

>وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

>وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

>ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

> وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.



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