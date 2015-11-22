الأموال العامة تضبط شابا ينصب على المواطنين بزعم إلحاقهم لدراسة الطيران

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء طارق الأعصر، من ضبط أحد الأشخاص تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم إلحاقهم للدراسة بإحدى مؤسسات الطيران العالمية والاستيلاء على أموال طائلة منهم.

جاء ذلك عقب تحريات العميد عصام الداهش مدير إدارة مكافحة الزيف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط والمقدم ضده عدة بلاغات هو "عماد. م.ع" 27 سنة حاصل على بكالوريوس ملاحة بحرية وذلك بعد زعمه أنه وكيل إحدى مؤسسات الطيران بجنوب أفريقيا "ترانس أفريقيا" وقام بإنشاء شركة وهمية تحت مسمى "كابتن أكاديمى لعلوم الضيافة و الطيران"، ومقرها بمدينة نصر وتحصل على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه بإعطائهم دورات تدريبية فى مقر الشركة الوهمية لمن يرغب فى دارسة الضيافة الجوية وقيامه بتسفير ضحاياه إلى جنوب إفريقيا لدراسة الطيران، وعند وصول ضحاياه لجنوب إفريقيا اكتشفوا عدم وجود كيان تعليمى باسم مؤسسة "ترانس أفريقيا".

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد ياسر بيومى والمقدم إسماعيل متولى من ضبط المتهم بمقر شركتة الوهمية، وبتفتيشها تم التحفظ على مبلغ إيصالات إستلام نقدية تصل لـ500 ألف جنيه، واستمارات وأوراق تخص ضحاياه ومبلغ 29 ألف جنيه و 300 دولار وشهادات مزورة منسوبة لمصر للطيران وشركات أخرى، تم تحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهم للنيابة المختصة للتحقيق.

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