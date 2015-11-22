إخلاء سبيل 9 من متظاهرى "ذكرى محمد محمود" بكفالة 10 آلاف جنيه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 9 من المتهمين بالتظاهر فى ذكرى أحداث محمد محمود بكفالة 10 آلاف جنيه.

وكان المستشار ضياء نجم الدين، مدير النيابة، شكل فريق تحقيق يضم المستشار معتز زكريا، والمستشار محمد وحيد، والمستشار محمد عرجاوى، والمستشار أحمد علاء، للتحقيق مع 9 أشخاص، ووجهت لهم تهم التظاهر بدون تصريح، وقطع الطريق، وشل حركة المرور، وقرر سابقا حبسهم.

وتبين من التحريات أن المتهمين نظموا مظاهرة تضم 50 فردًا وقطعوا طريق كوبرى أكتوبر أثناء توجههم إلى ميدان التحرير لإحياء ذكرى محمد محمود، ورفعوا لافتات مناهضة للدولة.