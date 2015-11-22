طوارئ بغرف عمليات وزارتى " الداخلية والعدل" لمتابعة سير العملية الانتخابية

شهد اليوم الأول من التصويت فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، حالة طوارئ، واستنفار أمنى لمتابعة الحالة الأمنية، وبدأت غرف العمليات بوزارتى "العدل" و"الداخلية" و"محكمة شمال القاهرة " و"اللجنه العليا للانتخابات" ، مباشرة مهامها لمتابعة تطورات العملية الانتخابية وتوفير المجال المناسب لسير الانتخابات دون أى مشاكل، وتوفير الأمان للمرشحين والناخب والمسئولين من القضاة والموظفين المشرفين على إتمام مراحل التصويت بمختلف أنواعها .

وزارة العدل فى حالة من التأهب

بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين بجولة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها .

وتهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية.

وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات.

وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية ، ومتابعة سير أعمالها، وهما 01212121204 و01212121205.

غرفة عمليات وزارة الداخلية: انتظام سير المرحلة الثانية للانتخابات

>أفادت غرفة عمليات وزارة الداخلية، بأن هناك انتظاما فى جميع اللجان الانتخابية بالمحافظات التى تشارك فى المرحلة الثانية، وسير العملية الانتخابية بطريقة طبيعية وسط إجراءات أمنية مكثفة وانتشار قوات الأمن التابعة للوزارة للمساعدة والتعامل مع أى شكاوى وتجاوزات بحسم.

وقال المستشار "محمد كامل الرشيدى"، رئيس محكمة شمال القاهرة، فى تصريحات صحفية، إن غرفة عمليات محكمة شمال القاهرة لم تتلق حتى الأن أية شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، أو بوجود عقبات تواجه إدارة القضاة المشرفين على الانتخابات المنوط بهم الإشراف على العملية الانتخابية فى منطقتى شمال وشرق القاهرة.

وأضاف "الرشيدى" أن العمل انتظم في كافة لجان الاقتراع بمنطقتى شمال وشرق القاهرة، حيث توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم بكل دقة ونظام، داعيا المصريين للمشاركة الإيجابية فى العملية الإنتخابية، وأن يختاروا من يمثلهم فى مجلس النواب القادم. ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا .

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

وتابع الرشيدى :إن اللجان الخاصة بمنطقة شمال وشرق القاهرة تتضمن 12 لجنة عامة، كل لجنة تضم 7 مستشارين وقاضيا من كل فروع الهيئات القضائية "القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة"، موضحا أن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية تضم 530 مركزا انتخابيا، حيث إن المراكز تضم 1786 لجنة فرعية، ويشارك فى اللجان الفرعية والعامة ما يقرب من 2200 قاض، والموظفين 13 ألف موظف بواقع كل لجنة 6 موظفين منهم سيدتان وموظف منسق للطابور.

>وأضاف أنه سمح للمرشحين ووكلائهم بالمبيت بجوار الصناديق سواء عند باب اللجنة أو بالقرب من نافذة اللجنة، موضحا أن الفرز سيكون فى اللجنة الفرعية وسيتم تسليم صورة من الفرز عليها توقيع قاضى اللجنة.