إحالة طعن ببطلان انتخابات دائرة مغاغة والعدوة بالمنيا للدستورية

قررت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، اليوم، إحالة الطعن المقدم من عمرو محمود موسى، مرشح الدائرة الرابعة التي تضم مركزي مغاغة والعدوة، بوقف إعلان نتيجة الإنتخابات، وإبطال العملية الانتخابية برمتها، إلى المحكمة الدستورية، لإبداء الرأي في اختصاصها بنظر القضية.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت مد أجل الحكم إلى جلسة اليوم الاحد، للنطق بالحكم في الطعن الذي يحمل رقم 4276 لسنة 62 ق، للمطالبة بوقف إعلان النتيجة وإبطال العملية الانتخابية.

يذكر أن الدائرة الرابعة والتي تضم مركزي مغاغة والعدوة بشمال محافظة المنيا، كانت ضمن إنتخابات المرحلة الأولى، وقد فاز فيها 4 مرشحين بعضوية المجلس عن الدائرة.