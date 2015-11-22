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وصفة رهيبة لتبييض الوجه خلال ثلاثة أيام فقط بدون مواد كيماوية

  • الصحة
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وصفة رهيبة لتبييض الوجه خلال ثلاثة أيام فقط بدون مواد كيماوية وصفة رهيبة لتبييض الوجه خلال ثلاثة أيام فقط بدون مواد كيماوية

بدلا من القلق حيال المكونات الضارة المستخدمة في كريمات تبييض البشرة , يمكنك استخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل لتببيض بشرتك بكل سهولة وأمان ,الحصول على بشرة بيضاء بشكل طبيعي دون استخدام مستحضرات التجميل المكلفة والضارة هي رغبة كثير من النساء ,لهذا نقدم لك وصفة طبيعية كانت تستخدم قديماً من قبل جداتنا ,فهي وصفة سحرية تخلصك من مشكلة البقع السوداء على البشرة كما أنها تبيض وتوحد لون البشرة خلال ثلاثة أيام فقط .

مكونات الوصفة :

 

طماطم مهروسة
ماء الورد
عصير نصف ليمونة حامضة
ملعقتين صغيرتين من عرق السوس مطحون .

طريقة التحضير:

أضيفي جميع المكونات في وعاء ثم خلطيهم جيداً حتى تحصلي على مزيج انصهاري ,بعدها استخدمي فرشاة صغيرة لوضع المزيج على بشرتك كما لو أنك تلونين لوحة فنية ,اتركي المزيج على بشرتك حتى يجف تماماً ,بعدها يمكنك إزالته بواسطة قطعة قطن مبللة ,كرري تطبيق العملية يومياً حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة ,خلال ثلاث أيام سوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت أفضل مما كانت عليه من قبل ,ومع المداومة عليها سوف تحصلين على بشرة بيضاء خالية من البقع السوداء في فترة قصيرة .

 

إذا كانت بشرتك حساسةفلايجب عليك وضع الوصفة يوميا ,بل استخدميها مرة في الأسبوع فقط .

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