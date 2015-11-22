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هذه الفتاة وضعت القهوة تحت عينيها …عندما تعرفين السبب سوف تُجرّبين طريقتها فوراً!

  • الصحة
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هذه الفتاة وضعت القهوة تحت عينيها …عندما تعرفين السبب سوف تُجرّبين طريقتها فوراً! هذه الفتاة وضعت القهوة تحت عينيها …عندما تعرفين السبب سوف تُجرّبين طريقتها فوراً!

ظهور الهالات السوداء أسفل العينين له عدة أسباب منها الأرق والنوم لساعات قليلة والتعرض لأشعة الشمس ,وفي بعض الأحيان قد تكون تلك الهالات السوداء علامة على مرض خطير ,لكن هذه الهالات السوداء لها تأثير سلبي لجمال بشرتك,فهي تجعلك تبدين أكبر سناً مما أنت عليه ,لهذا تلجأ العديد من النساء حول العالم لإستخدام الكونسيلر أو الكريمات لإخفائها بشكل مؤقت ,لكن هذه المستحضرات هي غنية بالمواد الكيمياوية الخطيرة ,لكن هناك حل آخر طبيعي يمكنك استخدامه للتخلص من الهالات السوداء .

تحتوي بقايا القهوة على مضادات طبيعية للإلتها وعلاج التورم ,لهذا قررت هذه الفتاة تجربة وضع القهوة تحت العينين لمعالجة الهالات السوداء والإنتفاخ حول العينين ,وبالفعل تجربتها لقت نجاحاً كبيراً ,فكل ماعليك فعله لتطبيق هذه الطريقة هو مزج بقايا القهوة مع رشة الفلفل الأسود المطحون مع القليل من زيت جوز الهند وامزجيهم جيداً .

قومي بفرك القليل من هذا المزيج تحت عينيك بطريقة دائرية ناعمة ,مع تفادي دخول المزيج إلى داخل العين ,ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً ,بعدها قومي بإزالته من خلال قطعة قماش مبللة وناعمة وبعدها ضعي قليل من كريم مرطب أسفل العين .

 

ننصحك باستعمال هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع إذا كنت تعانين من هالات سوداء شديدة ومن الإنتفاخ الدائم .

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