مستشارو اللجان يطالبون مندوبى المرشحين بالهدوء فى العاشر من رمضان

طالب بعض المستشارين المراقبين للانتخابات بالعاشر من رمضان، مندوبى المرشحين، بالتزام الهدوء داخل مقار اللجان، بعد أن زاد عدد مندوبى المرشحين، على عدد الناخبين، وما تسبب فى حالة من الإزعاج داخل اللجان وأمام اللجان الانتخابية.

ففى مقر مدرسة السادات الثانوية، المقر الانتخابى للسيدات، طالب المستشار محمد الأشرف المشرف على اللجنة رقم 7، المندوبين بالتزام الهدوء والالتزام بمراقبة العملية الانتخابية بشكل منظم حتى لا يحدث فوضى باللجان، وفى مدرسة مبارك كول الانتخابية بالمجاورة 33، طالب المستشار رئيس اللجنة بخروج المندوبين لما أحدثوه من فوضى فى اللجان.

كما أخرجت قوات الأمن بالمدرستين بعض مندوبى المرشحين خارج الجنة، بعد توجيههم الناخبين لصالح مرشحيهم .

يذكر أنه يوجد 45 لجنة فى العاشر من رمضان بها 45 قاضيا للإشراف على الانتخابات بمعدل قاض لكل لجنة، و12 لجنة عامة و33 لجنة فرعية بها 110 ألف صوت ممن لهم حق التصويت، مقسمة إلى 20 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألفا و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 23 لجنة بإجمالى أصوات 65 ألفا و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان بها 45 لجنة انتخابية مقسمة على 6 مقرات رئيسية، ويتنافس 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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