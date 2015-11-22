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الإخوان يحطمون سيارة مواطن بسبب صورة مرشح فى منيا القمح

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الإخوان يحطمون سيارة مواطن بسبب صورة مرشح فى منيا القمح الإخوان يحطمون سيارة مواطن بسبب صورة مرشح فى منيا القمح
حطم عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان بمركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، سيارة مواطن بسبب تعليقه ملصقات دعائية لأحد المرشحين على سيارته .

البداية كانت أثناء مرور المواطن "معتمد . م . ع" مستقلا سيارته التى تحمل أرقام ط 96111 بناحية قرية ميت يزيد بدائرة منيا القمح، وتصادف مرور عدد من أنصار جماعة الإخوان الذين اعتدوا عليه وحطموا سيارته، بسبب دعمه لأحد المرشحين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60440 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2014 .

يذكر أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 328 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين فى الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة فى البرلمان على مستوى الفردى و7 على مستوى القائمة التى تضم 15 مرشحا.

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مصر 365