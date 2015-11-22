محمد بن راشد: الابتكار ليس ترفاً فكرياً بل سر بقاء الحكومات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، انطلاق أسبوع الابتكار بعرض لمجموعة من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية لمشاريعهم التطويرية..مؤكداً أن الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً، أو تحسيناً إدارياً، أو شيئاً دعائياً؛ بل هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها.

وقال سموه على حسابة في "تويتر" ": شهدنا اليوم انطلاق أسبوع الابتكار بعرض لمجموعة من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية لمشاريعهم التطويرية."

واضاف:" جهاتنا الحكومية تعيش سباق أفكار في الابتكار الحكومي، وتوفير بيئة ابتكار مناسبة لموظفينا تعني توفير حياة أفضل لمواطنينا."

وقال "مرت جهاتنا الحكومية بمراحل من تطبيق لأنظمة الجودة، ومعايير الأداء، وجوائز التميز.. واليوم هم في مرحلة جديدة عنوانها الابتكار."

واشار الة ان "الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً، أو تحسيناً إدارياً، أو شيئاً دعائياً؛ بل هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها."