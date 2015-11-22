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«الرشيدي» يتفقد بعض اللجان للاطمئنان سير العملية الانتخابية

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«الرشيدي» يتفقد بعض اللجان للاطمئنان سير العملية الانتخابية «الرشيدي» يتفقد بعض اللجان للاطمئنان سير العملية الانتخابية

تفقد المستشار محمود كامل الرشيدي، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، المركز الإنتخابي بمدرسة الملك فهد الثانوية للغات، بشارع مصطفى النحاس، بمدينة نصر، للإطمئنان على سير الجولة الثانية من الإنتخابات البرلمانية .

وقال “الرشيدي” في تصريحات صحفية، أن غرفة عمليات محكمة شمال القاهرة لم تتلقى حتى الأن أي شكاوي تتعلق بالعملية الانتخابية، أو بوجود عقبات تواجه إدارة القضاة المشرفين على الانتخابات المنوط بهم الإشراف على العملية الإنتخابية في منطقتى شمال وشرق القاهرة.

وأضاف “الرشيدى” إن العمل قد انتظم في كافة لجان الاقتراع بمنطقتي شمال وشرق القاهرة، حيث توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم بكل دقة ونظام .

ودعا رئيس محكمة شمال القاهرة، جموع المصريين للمشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية وأن يختاروا من يمثلهم في مجلس النواب القادم.

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