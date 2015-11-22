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محافظ بورسعيد يتفقد العملية الانتخابية بالمحافظة

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محافظ بورسعيد يتفقد العملية الانتخابية بالمحافظة محافظ بورسعيد يتفقد العملية الانتخابية بالمحافظة

أرشيفية

تفقد  اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد  لجان مدرسة أشتوم الجميل الابتدائية بالدائرة الأولى بحي الشرق  لمتابعة  انتظام سير العملية الانتخابية ، ومن خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 و لوحظ حضور كبار السن مبكرًا فى ظل إقبال ضعيف للمواطنيين، وتأمين حوالى 3 آلاف جندى من قوات الجيش الثانى الميدانى لـ98 مركزًا انتخابيًا بثلاث دوائر بالمدينة   تضم 213 لجنة و462 صندوقًا للاقتراع.

ويحق لـ470.208 ناخب بورسعيدى التصويت.

ويتنافس بالمحافظة بورسعيد بالدوائر الثلاثة 89 مرشحًا بينهم 7 سيدات وقبطيان على 4 مقاعد لمجلس النواب  منهم مرشحين اثنين عن حزب النور،  وآخرين عن حزب الوفد ومرشح لحزب المصريين الأحرار، أما معظم باقي المرشحين ينتمون للحزب الوطنى المنحل .

كما أفاد المستشار أحمد طلبة رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتواجد عدد 213 قاضٍ ووكيل نيابة  بجميع المقرات المراكز الانتخابية.

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